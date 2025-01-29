Figen Yüksekdağ'ın Kardeşi Ölü Bulundu

(ANKARA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu. Saniye Yüksekdağ'ın mide kanseri olduğu öğrenildi.
Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşin Saniye Yüksekdağ'ın cansız bedeni evinde bulundu. Parti kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre, Saniye Yüksekdağ'ın mide kanseri olduğu kaydedildi. Yüksekdağ yarın Adana Ceyhan'da toprağa verilecek.
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