Fikri Mülkiyet ve Halk Sağlığı Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika
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Fikri Mülkiyet ve Halk Sağlığı Çalıştayı Başlıyor

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Ankara'da düzenlenecek çalıştay, uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" yarın başlayacak.

Fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele alanında Avrupa ve Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uluslararası çalıştay, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Çalıştay, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Uluslararası Markalar Birliği (INTA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların temsilcileri, yaklaşık 40 ülkenin Türkiye'de görev yapan diplomatik temsilcileri, 81 ilde fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele eden emniyet personeli, ilgili bakanlıkların uzmanları, meslek birlikleri, e-ticaret platformları, ulusal ve uluslararası marka temsilcilerini buluşturacak.

Ankara'da bir otelde 29-30 Temmuz'da düzenlenecek ve 12 panelden oluşacak çalıştaya, yurt dışından 20 konuşmacı olmak üzere alanında uzman 53 konuşmacı katılacak.

İki gün sürecek çalıştayda, "sahte ilaçlar, sahte tıbbi cihazlar, sahte tohumlar, sahte tarım ilaçları, sahte kozmetik ürünleri, sahte oyuncaklar, sahte temizlik ürünleri, sahte tekstil ürünleri ve diğer tüketici ürünlerinin insan sağlığı, çevre, tarım ve kamu güvenliği üzerindeki etkileri" bilimsel ve uygulamaya dönük oturumlarda değerlendirilecek.

Yapay zekanın fikri mülkiyet suçlarıyla mücadeledeki fırsatları değerlendirilecek

Ayrıca program kapsamında, sahteciliğin vergi kayıpları, kayıt dışı ekonomi, istihdam, üretim ve marka değerine verdiği zararlar, organize suç örgütleri ve terörün finansmanıyla bağlantısı, yapay zekanın fikri mülkiyet suçlarıyla mücadelede oluşturduğu fırsatlar ve riskler, dijitalleşme ve e-ticaret platformlarının sahte ürün ticaretine etkileri ile kolluk kuvvetlerinin değişen suç yöntemlerine karşı geliştirdiği yeni mücadele stratejileri, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla ele alınacak.

Çalıştayla kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, özel sektör, akademi ve hak sahipleri arasında sürdürülebilir işbirliğini güçlendirmek, fikri mülkiyet suçlarıyla mücadelede ortak stratejiler geliştirmek ve sahte ürünlerin halk sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin uluslararası farkındalığı artırmak hedefleniyor.

Bu yönüyle çalıştayın, fikri mülkiyet suçlarıyla mücadelede ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında kalıcı işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sunması ve gelecek dönemde benzer girişimlere öncülük etmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fikri Mülkiyet ve Halk Sağlığı Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika

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