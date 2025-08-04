Fildişi Sahili'nde Muhalefete Gözaltı İddiası - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde Muhalefete Gözaltı İddiası

04.08.2025 17:14
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PPA-CI, 6 partisinin keyfi gözaltına alındığını ve muhalefete baskı yapıldığını açıkladı.

Fildişi Sahili'nde ana muhalefet partilerinden Afrika Halkları Partisi-Fildişi Sahili (PPA-CI) 6 parti üyesinin keyfi bir şekilde gözaltına alındığını ileri sürdü.

Muhalefet partisi PPA-CI Yürütme Kurulu Başkanı Sebastien Dano Djedje, dün düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde muhalefete yönelik keyfi gözaltılarla baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Djedje, parti üyelerinin geçen cumartesi gecesi "kaçırıldığını ve bilinmeyen yerlere götürüldüğünü" söyledi.

Parti üyesi 6 kişinin keyfi bir şeklide gözaltına alındığını öne süren Djedje, gözaltına alınanlar arasında başkent Abidjan'ın Youpougon bölgesinde görev yapan bazı parti üyelerinin de bulunduğu belirtti.

İçişleri Bakanı Vagondo Diomande ise yasa dışı gözaltı iddialarını reddederek ülkede hiçbir keyfi gözaltının olmadığını kaydetti.

Bakanlığın, tüm suçlamalarda yasal süreci düzgün bir şekilde işleteceğini ifade eden Diomande, "Keyfi ve yargısız tutuklamaların damga vurduğu dönemi geride bıraktık." dedi.

Ayrıca Bakanlık konuyla ilgili açıklamasında, gözaltıların Youpougon bölgesinde silahlı kişilerin bir otobüsü ateşe vermesi ve polis memurlarına saldırmasından sonra gerçekleştiğini belirtti.

Diomande, bir televizyon programında kendisini PPA-CI üyesi olarak tanıtan 1 kişinin saldırıya 15 kişiyle parti adına katıldığını itiraf ettiğini gösteren bir video yayınlamıştı.

PPA-CI ise saldırıyı kınadığını belirterek, parti üyelerinin olaya herhangi bir şekilde karışmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ouattara, aday olacağını açıklamıştı

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, 29 Temmuz'da X hesabından paylaştığı video mesajında, 25 Ekim 2025'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu.

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları için aday olamamıştı.

2010'dan bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Fildişi Sahili, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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