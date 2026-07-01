Fildişi Sahili'nde Şiddetli Yağışlar 59 Can Aldı - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde Şiddetli Yağışlar 59 Can Aldı

01.07.2026 19:56
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Fildişi Sahili'nde hazirandan bu yana etkili yağışlar nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nde hazirandan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda 59 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Amadou Coulibaly, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkede yağışların yol açtığı can kaybına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Coulibaly, "Henüz yağmur sezonunun başında olmamıza rağmen bu yıl sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a ulaştı." dedi.

En yüksek can kaybının yaklaşık 20 kişiyle Abidjan'ın Attecoube ilçesinde yaşandığını belirten Coulibaly, hayatını kaybedenlerin daha önce riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen ancak yeniden bu bölgelere yerleşen kişiler olduğunu söyledi.

Coulibaly, hükümetin riskli olarak belirlediği ve tahliye çağrısı yaptığı bölgelerde güvenlik talimatlarına uyan kişiler arasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Yaşanan can kayıplarından duydukları üzüntüyü dile getiren Coulibaly, halkı özellikle heyelan ve sel riski taşıyan bölgeleri terk ederek yetkililerin güvenlik uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Ulusal Sivil Koruma Ofisi (ONPC) verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde şiddetli yağışlar nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirmiş, 79 ev sular altında kalmış ve 47 kamu altyapısı zarar görmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde Şiddetli Yağışlar 59 Can Aldı - Son Dakika

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