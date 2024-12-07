Fildişi Sahili'nde Trafik Kazası: 26 Ölü

Güncel

ABİDJAN, 7 Aralık (Xinhua) -- Fildişi Sahili'nin batısındaki Issia-Daloa güzergahında cuma günü meydana gelen trafik kazasında en az 26 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, Brokoua köyü yakınlarında bir yolcu minibüsünün lastiğinin patlaması ve diğer minibüse çarpması sonucu meydana geldi.

Açıklamaya göre, yaralılar Fildişi Sahili'nin ekonomik merkezi Abidjan'a 357 kilometre uzaklıktaki Issia Genel Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakanlıktan bir ekip olay yerine sevk edilirken, "kaza koşullarının ve ağır can ile mal kayıplarının tam olarak aydınlatılması" amacıyla soruşturma başlatıldı.

Bakanlık verilerine göre, Fildişi Sahili'nde yollarda yaklaşık 1,5 milyon araç bulunuyor ve her yıl ortalama 1.000 ile 1.500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Ülkede meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında trafik kullarına uymamak, aşırı hız, dikkatsizlik, kötü yol şartları ve arızalı araçlar yer alıyor.

Son yıllarda Fildişi Sahili hükümeti, ölümlü kazaların sayısını azaltmayı amaçlayan çeşitli önlemler alırken, bu önlemler arasında ehliyetlere puan uygulanması, beş yıldan eski araçların ithalatının yasaklanması, yol bakımı ve video kameraların yerleştirilmesi yer alıyor.