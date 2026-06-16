Filenin Sultanları'na Destek Mesajı - Son Dakika
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Filenin Sultanları'na Destek Mesajı

16.06.2026 21:15
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Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik mesajı gönderdi.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayarak, " Filenin Sultanları'nın uluslararası turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik ve başarı mesajı yayımladı. Yılmaz, Mirza Kök imzasıyla hazırlatılan özel video çalışmasıyla Filenin Sultanları'na destek verdi.

Yılmaz, milli takımın elde ettiği başarıları büyük bir memnuniyet ve heyecanla takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Filenin Sultanları'nın elde ettiği gurur verici sonuçları büyük bir memnuniyet ve heyecanla takip ediyoruz. Türk voleybolunun son yıllarda ortaya koyduğu istikrarlı yükseliş, sporcularımızın azmi ve teknik ekibimizin özverili çalışmaları dünya çapında takdir toplamaktadır. Bu başarılar yalnızca spor alanında değil, aynı zamanda gençlerimize ilham veren, ülkemizin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli kazanımlardır."

Bu anlamlı başarıya dikkat çekmek ve milli takımımıza destek vermek amacıyla hazırladığımız özel video çalışmamızın, sporcularımıza moral ve motivasyon sağlamasını temenni ediyoruz."

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası arenada sergilediği performansın Türkiye'nin spor alanındaki yükselen gücünü temsil ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Filenin Sultanları'nın uluslararası arenada sergilediği üstün performans, Türkiye'nin spor alanındaki yükselen gücünü temsil ediyor. Ay-yıldızlı formayı taşıyan milli takımımızın her başarısı milletimizin ortak gururudur. Başkentten yükselen bu destek, sporcularımıza moral ve motivasyon olurken, onların yeni zaferlere daha güçlü şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz."

Başkent Ankara, her zaman olduğu gibi bugün de milli takımımızın yanında durmakta; Filenin Sultanları'nın uluslararası turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek yeni başarılara imza atacağına yürekten inanmaktadır."

Yılmaz, açıklamasında milli takım sporcularını, teknik heyeti ve Türk voleyboluna katkı sunan tüm paydaşları tebrik ederek, "Başta milli takım sporcularımız olmak üzere, sahada ter döken her bir oyuncumuzu, teknik heyetimizi, idari kadromuzu ve Türk voleybolunun bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm paydaşları gönülden tebrik ediyorum" dedi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a da teşekkür eden Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Voleybol Federasyonu'na ve Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a, Türk voleybolunu dünya arenasında zirveye taşıyan vizyoner yaklaşımları, kararlı yönetimleri ve emekleri dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum. Ay-yıldızlı formayla ülkemize yaşattıkları gurur için her birine şükranlarımı sunuyorum."

Filenin Sultanları'nın, önümüzdeki süreçte de aynı azim ve inançla mücadele ederek ülkemize yeni gururlar yaşatacağına yürekten inanıyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

Filenin Sultanları, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filenin Sultanları'na Destek Mesajı - Son Dakika

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