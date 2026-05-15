Eskişehir'de "Bir Sandalye, Bir Termos" Söyleşisinde Meryem Boz'a Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de "Bir Sandalye, Bir Termos" Söyleşisinde Meryem Boz'a Yoğun İlgi

15.05.2026 13:32  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde gençlerle bir araya gelerek kariyerini ve başarı hikayesini paylaştı.

(ESKİŞEHİR) - "Filenin Sultanları"nın başarılı isimlerinden Meryem Boz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik etkinlikleri kapsamında İskele 26'da gençlerle buluştu. "Bir sandalye, bir termos" konseptiyle düzenlenen samimi söyleşi, gençlerden yoğun ilgi gördü.

İskele 26'da gerçekleştirilen etkinlikte Meryem Boz, başarılarla dolu spor kariyerini, hayallerini ve zirveye uzanan ilham verici hikayesini gençlerle paylaştı. İçten sohbet havasında geçen buluşmada Boz, özellikle Eskişehir'de geçen çocukluk yıllarına değinerek kentin kendisi için taşıdığı özel anlamı anlattı.

Türk kadın voleybolunun son yıllarda yakaladığı büyük başarıların dünyada örnek gösterildiğini ifade eden Meryem Boz, kadın sporcuların elde ettiği bu başarının genç kızlara ilham verdiğini söyledi. Gençlerle bir araya gelmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Boz, vazgeçmeden hayallerin peşinden gitmenin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Selim Öztop, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını ileterek günün anısına Meryem Boz'a "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında hazırlanan özel hediyeleri takdim etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri sanat, spor ve ilham veren isimlerle buluşturmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Güncel, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Bir Sandalye, Bir Termos' Söyleşisinde Meryem Boz'a Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Mide bulandıran görüntü Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var

19:16
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
19:11
Noa Lang’tan Galatasaray’daki geleceği hakkında açıklama
Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:22
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi
18:17
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 19:21:53. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de "Bir Sandalye, Bir Termos" Söyleşisinde Meryem Boz'a Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.