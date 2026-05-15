Eskişehir'de "Bir Sandalye, Bir Termos" Söyleşisinde Meryem Boz'a Yoğun İlgi

(ESKİŞEHİR) - "Filenin Sultanları"nın başarılı isimlerinden Meryem Boz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik etkinlikleri kapsamında İskele 26'da gençlerle buluştu. "Bir sandalye, bir termos" konseptiyle düzenlenen samimi söyleşi, gençlerden yoğun ilgi gördü.

İskele 26'da gerçekleştirilen etkinlikte Meryem Boz, başarılarla dolu spor kariyerini, hayallerini ve zirveye uzanan ilham verici hikayesini gençlerle paylaştı. İçten sohbet havasında geçen buluşmada Boz, özellikle Eskişehir'de geçen çocukluk yıllarına değinerek kentin kendisi için taşıdığı özel anlamı anlattı.

Türk kadın voleybolunun son yıllarda yakaladığı büyük başarıların dünyada örnek gösterildiğini ifade eden Meryem Boz, kadın sporcuların elde ettiği bu başarının genç kızlara ilham verdiğini söyledi. Gençlerle bir araya gelmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Boz, vazgeçmeden hayallerin peşinden gitmenin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Selim Öztop, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını ileterek günün anısına Meryem Boz'a "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında hazırlanan özel hediyeleri takdim etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri sanat, spor ve ilham veren isimlerle buluşturmaya devam edeceği belirtildi.