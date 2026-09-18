Filipinler, Çin gemisinin teknesine çarptığını bildirdi - Son Dakika
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Filipinler, Çin gemisinin teknesine çarptığını bildirdi

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Filipinler, Çin Sahil Güvenliğine ait bir geminin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda Filipinler Balıkçılık Bürosuna ait tekneye çarptığını belirtti. Çin ise teknenin uyarıları dikkate almadığını ve kasıtlı rota değiştirdiğini savundu.

Filipinler, Çin Sahil Güvenliğine ait bir geminin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda Filipinler Balıkçılık Bürosuna ait bir tekneye çarptığını belirtti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Filipinler Sahil Güvenlik yetkilisi Jay Tarriela, Çin ile Spratly Adaları yakınlarında ihtilaflı sularda yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çin Sahil Güvenliğine ait geminin, devriye görevinde olan Filipinler Balıkçılık Bürosuna ait bir teknenin önünü iki kere kestiğini aktaran Tarriela, Çin gemisinin ikinci manevrasında tekneye çarptığını kaydetti.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'e ait teknenin uyarıları dikkate almadığı ve kasıtlı olarak rota değiştirerek Çin gemisinin önünü kestiği savunuldu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, ilk kez 1947'de yayımlanan, "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor. Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiDenizcilikBalıkçılıkFilipinlerPolitikaGüncelSon Dakika

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