Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde balık avı yasağına tepki gösterdi - Son Dakika
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Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde balık avı yasağına tepki gösterdi

Filipinler, Çin\'in Güney Çin Denizi\'nde balık avı yasağına tepki gösterdi

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Güney Çin Denizi'nde 4,5 ay süreyle balık avını yasaklamasına tepki göstererek bu ülkeye nota verdi. Yasak kararı diplomatik notayla protesto edilen açıklamada, yasağın tansiyonu artırdığı ve iki ülke liderleri arasında varılan mutabakata aykırı olduğu belirtildi. Filipinler, Çin'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısında bulundu. Güney Çin Denizi, bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağındadır ve Çin'in tek taraflı egemenlik talepleri uluslararası mahkeme tarafından yasal olmadığı hükme bağlanmıştır.

27.05.2024 14:23
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Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nde 4,5 ay süreyle balık avını yasaklayan Çin'in tek taraflı kararına tepki göstererek bu ülkeye nota verdi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin yasak ilan ettiği bölgenin Filipinler'in kara sularını kapsadığına işaret edilerek, söz konusu yasak kararının diplomatik notayla protesto edildiği belirtildi.

Açıklamada, tek taraflı balıkçılık yasağının "Batı Filipinler Denizi ve Güney Çin Denizi'nde" tansiyonu artırdığına vurgu yapılarak, bunun Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında farklılıkların diplomasi ve diyalog yoluyla yönetilmesi ve denizdeki gerginliğin azaltılması konusunda varılan mutabakata aykırı olduğuna işaret edildi.

Filipinler'in deniz bölgelerindeki egemenliğini ve egemenlik haklarını ihlal eden "yasa dışı eylemlere" son vermesi için Çin'e çağrıda bulunulan açıklamada, Pekin yönetiminden uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması istendi.

Çin'in 1 Mayıs'ta ilan ettiği balık avı yasağının 16 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang da 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'in ilan edeceğini açıkladığı balık avı yasağı kararına tepki göstermişti.

Filipinler ile Çin arasında Güney Çin Denizi sebebiyle son dönemde tansiyon yüksek seyrediyor.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro da Çin'in Sahil Güvenlik birimlerinin Güney Çin Denizi'nde nasıl faaliyet gösterebileceğine ilişkin kurallarının "provokasyon" olduğunu kaydetmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, her yıl yaklaşık 3 trilyon dolarlık deniz ticaretinin gerçekleştiği Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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