Filipinler, Çin'in Tehlikeli Manevralarını Kınadı - Son Dakika
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Filipinler, Çin'in Tehlikeli Manevralarını Kınadı

Filipinler Genelkurmay Başkanı, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait uçağın önünde tehlikeli manevralar yaptığını ve mürettebatın hayatını riske attığını belirterek Çin'i kınadı.

10.08.2024 15:18
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Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner Jr, Güney Çin Denizi'nde devriye gezen ülkesine ait uçağın önünde iki savaş uçağıyla tehlikeli manevralar yaptığı gerekçesiyle Çin'i kınadı.

Brawner, yaptığı yazılı açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait iki uçağın, ihtilaflı Scarborough Sığı üzerinde tehlikeli manevralarla ve işaret fişekleriyle Filipinler'e ait devriye uçağındaki mürettebatın hayatını riske atan eylemler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mürettebatının hayatını riske atan bu eylemleri kınadıklarını belirten Brawner, "Olay, Filipin Hava Kuvvetleri uçağı ve mürettebatı için bir tehdit oluşturmuş, Filipin egemenliği ve yargı yetkisindeki hava sahasında yasal uçuş operasyonlarına müdahale etmiş ve havacılık güvenliğini düzenleyen uluslararası yasa ve yönetmeliklere aykırı olmuştur." ifadesini kullandı.

Brawner, uçaktakilerin güvenli şekilde başkent Manila'nın kuzeyindeki Clark Hava Üssü'ne döndüğü bilgisini paylaştı.

Olayın Filipinler'i ihtilaflı bölgede bu tür devriye uçuşlarını sürdürmekten alıkoymayacağını vurgulayan Brawner, haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmakta kararlı olduklarını kaydetti.

Scarborough Sığı

Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede bulunuyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bölge olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

Filipinler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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