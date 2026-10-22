Filipinler'de bu yıl El Nino kaynaklı tarımsal zarar 136 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Filipinler'de bu yıl El Nino kaynaklı tarımsal zarar 136 milyon dolara ulaştı

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Filipinler\'de bu yıl El Nino kaynaklı tarımsal zarar 136 milyon dolara ulaştı
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Tarım Bakanlığı verilerine göre bu yıl El Nino kaynaklı tarımsal zarar 8,57 milyar peso (yaklaşık 136 milyon dolar) oldu. El Nino 288 binden fazla çiftçiyi etkilerken 291.100 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü; en büyük kayıp 5 milyar pesoyla mısırda yaşandı.

MANİLA, 22 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in tarım sektöründe bu yıl El Nino kaynaklı zarar ve kayıplar 8,57 milyar pesoya (yaklaşık 136 milyon ABD doları) ulaştı.

Filipinler Tarım Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre El Nino hava olayı, 288.000'den fazla çiftçiyi etkilerken 291.100 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.

En büyük zarar ve kayıp, 5 milyar pesoyla mısır üretiminde yaşanırken, çeltik üretimindeki zarar 2,95 milyar pesoya ulaştı.

Besi hayvancılığı sektöründe ise 37,75 milyon peso tutarında zarar kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Filipinler'de bu yıl El Nino kaynaklı tarımsal zarar 136 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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