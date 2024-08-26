Filipinler'de M Çiçeği Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Filipinler'de M Çiçeği Vakaları Artıyor

Filipinler'de M çiçeği virüsünün tespit edildiği kişi sayısı 3'e çıktı. Yeni varyantın yol açtığı salgın dalgası devam ediyor.

26.08.2024 13:51
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Filipinler'de 2 kişide daha M çiçeği virüsünün (mpox) tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığının Facebook hesabından ülkedeki vaka artışına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, başkent Manila ve çevresinde ikamet eden 30 yaşlarındaki iki kişide M çiçeği virüsünün daha hafif varyantı Klad 2'ye rastlandığı belirtildi.

Yeni M çiçeği varyantının yol açtığı küresel salgın dalgasında Filipinler'de tespit edilen aktif vakaların sayısı 3'e ulaştı.

Filipinler'de bu yılın ilk M çiçeği vakasına 19 Ağustos'ta rastlanmıştı.

Halk sağlığı acil durumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.

DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de M Çiçeği Vakaları Artıyor - Son Dakika

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