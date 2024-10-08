Filipinler'de 'Sama Sama 2024' Tatbikatı Başladı

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Filipinler'de ABD, Avustralya, Japonya, Kanada ve Fransa'nın katılımıyla "Sama Sama 2024" deniz tatbikatının başladığı bildirildi.

Filipinler'in kuzeyindeki Subic Koyu'nda dün başlayan "Sama Sama 2024" deniz tatbikatına ilişkin ABD'nin Manila Büyükelçiliğinden açıklama yapıldı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek tatbikata, Filipinler'in yanı sıra, ABD, Avustralya, Japonya, Kanada ve Fransa'nın katıldığı kaydedildi.

Tagalog dilinde "birliktelik" anlamına gelen söz konusu tatbikatta, hukuki operasyonlar, tıp, mühendislik ve lojistik gibi alanlara yönelik uzmanlık eğitimi verileceği ifade edildi.

Tatbikatın, Çin ile gerilimlerin yükseldiği bir zamana denk gelmesi ise dikkati çekti.

Çin ile Filipinler arasında son dönemde Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde gemilerin çarpışmasına varan sürtüşmeler yaşanıyor.

ABD ile Filipinler'in 1951 tarihli Karşılıklı Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırıya diğerinin karşılık vermesini gerektireceğinden Filipinler ile Çin arasındaki gerilim, ABD'nin de dahil olacağı çatışmaya dönüşme riski taşıyor.