Filipinler\'de Tropikal Siklonlar Can Aldı

MANİLA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler hükümeti, Luis ve Maymay tropikal siklonları ile güneybatı musonunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini, 15 kişinin yaralandığını ve 4 kişiden ise haber alınamadığını duyurdu.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi salı günü yaptığı açıklamada, aralıksız şiddetli yağışların tetiklediği heyelanların can kayıplarının ana nedeni olduğunu belirtti.

Olumsuz hava koşullarının 11 bölgede yaklaşık 2,27 milyon kişiyi etkilediğini belirten konsey, kurulan 900'den fazla tahliye merkezinde yaklaşık 95.000 kişinin barındığını aktardı.

Açıklamada, kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, hükümetin afet bölgesine 73 milyon pesodan (yaklaşık 1,2 milyon ABD doları) fazla yardım ulaştırdığı vurgulandı.