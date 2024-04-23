Filipinler'deki havalimanında çıkan yangında 19 araç küle döndü

PASAY, 23 Nisan (Xinhua) -- Filipinler'in Pasay kentindeki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı Terminal 3'ün park alanında çıkan yangında küle dönen çok sayıda araç, 22 Nisan 2024.
Havalimanında park halindeki en az 19 araç küle döndü. Havalimanı yetkilileri yangının sebebinin araştırıldığını, olayda yaralanan olmadığını ve uçuşların aksamadığını bildirildi. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)
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