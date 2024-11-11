Filipinler'den Çin'e Deniz Yasası Yanıtı

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Filipinler, Çin'in, ihtilaflı Güney Çin Denizi dahil deniz egemenlik bölgelerini ve sınırlarını tarif eden deniz alanları yasası ile yabancı deniz ve hava araçlarının geçeceği deniz hattını tanımlayan yasaya karşı çıkması ve bunları kınaması için hiçbir neden olmadığını bildirdi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) Sözcüsü Jonathan Malaya, Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos Jr tarafından 8 Kasım'da imzalanan Filipinler Deniz Alanları Yasası ve Filipinler Takımadaları Deniz Hatları Yasası'na Çin'in tepki vermesine dair açıklamada bulundu.

Malaya, Çin'in 25 Şubat 1992'de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından kabul edilen "Karasuları ve Bitişik Bölge Yasası"na atıfta bulunarak benzer yasalar çıkardığını anımsattı.

Filipinler'in sadece haklarını yeniden teyit ettiğini dile getiren Malaya, "Çin'in korkacak hiçbir şeyi yok çünkü biz bu kanunları kabul ederken herhangi bir uluslararası hukuku ihlal etmiyoruz." dedi.

Filipinler Deniz Alanları Yasası'nın, ülkenin sosyal, ekonomik, ticari ve diğer faaliyetlerini yürüteceği yasal alandaki hak ve yetkilerini tanımladığı ve ihtilaflı Güney Çin Denizi dahil deniz egemenlik bölgelerini ve sınırlarını tarif ettiği belirtiliyor.

Filipinler Takımadaları Deniz Hatları Yasası'nın da yabancı deniz ve hava araçlarının Filipinler sularından geçişi için deniz ve hava hatlarını çizdiği kaydediliyor.

Çin'den tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Marcos Jr'ın yasaları imzalamasını kınayarak protestosunu iletmek üzere Filipinler'in Pekin Büyükelçisi Jaime FlorCruz'u bakanlığa çağırdıklarını açıklamıştı.

Mao, Filipinler'in "Güney Çin Denizi'ne ilişkin Daimi Tahkim Mahkemesinin yasa dışı kararını sağlamlaştırmak için iç hukuka başvurduğunu" savunmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.