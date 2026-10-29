Filipinler Dışişleri Bakanı Lazaro, Myanmar'da insani yardımın artırılmasını ele aldı - Son Dakika
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Filipinler Dışişleri Bakanı Lazaro, Myanmar'da insani yardımın artırılmasını ele aldı

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Filipinler Dışişleri Bakanı ve ASEAN Myanmar Özel Temsilcisi Lazaro, Nepido'da Myanmar Dışişleri Bakanı Swe ile insani durumu ve yardımın artırılmasını görüştü. Görüşmede 2021'deki 5 maddelik mutabakatın uygulanması da ele alındı.

Filipinler Dışişleri Bakanı ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar Özel Temsilcisi Maria Theresa Lazaro, Myanmar Dışişleri Bakanı Tin Maung Swe ile "insani durumu" görüştü.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Myanmar'ı ziyaret eden Lazaro, başkent Nepido'da mevkidaşı Swe ile bir araya geldi.

Bakanlar, ikili ilişkiler, Myanmar'daki "insani durum" ve insani yardımı artırma konularının yanı sıra 2021'de ASEAN liderlerinin Myanmar'daki siyasi krizin çözüme kavuşturulması için yayımladığı 5 maddelik mutabakatın uygulanması meselesini ele aldı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA
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