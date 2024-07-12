Filipinler, egemenlik haklarını korumak için sert duruşunu sürdürecek - Son Dakika
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Filipinler, egemenlik haklarını korumak için sert duruşunu sürdürecek

Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, ülkenin egemenliğini zedeleyecek her türlü saldırı ve baskıya karşı sert duruşlarını sürdüreceklerini belirtti. Ano, uluslararası destek bulma arayışlarını sürdüreceklerini ve Hint-Pasifik bölgesi ve ortak çıkarlar için mücadele edeceklerini ifade etti. Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflar nedeniyle Çin ile gerilim artarken, Filipinler egemenlik haklarını korumak için kararlılığını vurguladı.

12.07.2024 15:07
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Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, ülkesinin egemenliğini zedeleyecek her türlü saldırı ve baskıya karşı "sert duruş"larının devam edeceğini belirti.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, "Batı Filipin Denizi'nde kolektif deniz güvenliği arayışı" konulu konferansta konuşan Ano, Manila'nın, "haklarını korumak için uluslararası destek bulma arayışlarını sürdüreceğini" söyledi.

Ano, Filipinler'in güvenlik ve egemenliğine halel getirecek her türlü müdahale ve baskıya karşı "sert duruş"larını korumaya devam edeceklerini belirterek "Tüm bunları sadece ülkenin çıkarları için değil, daha da önemlisi Hint-Pasifik bölgesi ve ötesindeki ortak çıkarlarımız için yapacağız." dedi.

"Barışçıl ülke" olarak Filipinler'in kapısının her zaman "samimi müzakerelere açık" olduğunu vurgulayan Ano, "Kapımızı çalarsanız yanıt bulursunuz." ifadesini kullandı.

Filipinler ile Çin'e ait gemilerin Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı'nda son dönemde karşı karşıya gelmesiyle iki ülke arasında gerilim artıyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Filipinler, Politika, Güncel, Son Dakika

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