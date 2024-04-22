Filipinler ile ABD Arasındaki En Büyük Ortak Tatbikat Başladı

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MANİLA, 22 Nisan (Xinhua) -- Filipinler ile ABD arasında şimdiye kadarki en büyük yıllık ortak askeri tatbikat Pazartesi günü başladı. Bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği yönündeki eleştirilere rağmen gerçekleştirilen tatbikata 16.700'den fazla Filipinli ve ABD'li asker katılıyor.

Filipinler ordusuna göre, "Balikatan 2024" olarak adlandırılan 19 günlük tatbikata yaklaşık 5.000 Filipinler ve 11.000 ABD askeri katılacak. Tatbikat, Filipinler ile ABD arasında on yıllardır yapılan ortak tatbikatların en büyüğü olma özelliğini taşıyor.