Filipinler ve ABD Arasındaki Ortak Tatbikat Başladı

MANİLA, 22 Nisan (Xinhua) -- Filipinler ile ABD arasında şimdiye kadarki en büyük yıllık ortak askeri tatbikat Pazartesi günü başladı. Bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği yönündeki eleştirilere rağmen gerçekleştirilen tatbikata 16.700'den fazla Filipinli ve ABD'li asker katılıyor.
Filipinler ordusuna göre, "Balikatan 2024" olarak adlandırılan 19 günlük tatbikata yaklaşık 5.000 Filipinler ve 11.000 ABD askeri katılacak. Tatbikat, Filipinler ile ABD arasında on yıllardır yapılan ortak tatbikatların en büyüğü olma özelliğini taşıyor.
Tatbikata Avustralya Savunma Kuvvetleri'nden birliklerin yanı sıra Balikatan tarihinde ilk kez Fransız Donanması da katılacak. Aralarında Japonya ve Hindistan'ın da bulunduğu toplam 14 ülke ise yıllık askeri tatbikatta gözlemci olarak yer alacak.
Balikatan 2024, 22 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Katılımcılar deniz güvenliği, hava ve füze savunması, dinamik füze saldırıları, siber savunma ve bilişim operasyonları dahil olmak üzere farklı alanlarda bir dizi karmaşık görev icra edecek.
Bu yılki deniz tatbikatı ilk kez Filipinler'in 12 deniz mili dahilindeki karasularının ötesinde yapılacak.
Pazartesi günü protestocular, Balikatan 2024'ün açılış töreninin yapıldığı ve Filipinler Silahlı Kuvvetleri karargahının bulunduğu Camp Aguinaldo bölgesinde toplanarak tatbikata itirazlarını dile getirdi.
Askeri tatbikatları kınayan pankart ve dövizler taşıyan protestocular, Filipinler hükümetinden ABD ile yapılan askeri anlaşmaları bozmasını istedi.
Filipinli birçok uzman ve akademisyen de ortak tatbikatın bölgesel güvenliği tehdit edebileceğine ilişkin endişelerini ifade etti.
Manila merkezli düşünce kuruluşu Asya Yüzyılı Filipinler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkan Yardımcısı Anna Malindog-Uy, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu tür askeri tatbikatlara daha fazla ülkenin katılmasının "bölgede yeni yahut güçlendirilmiş siyasi ve askeri ittifaklara yol açabileceğini, bunun ise bölge ülkeleri arasında rekabeti artırıp bölünme yaratabileceğini ve gerilimi tırmandırabileceğini" vurguladı.
Manila Times gazetesinde köşe yazarı olan eski senatör Francisco Tatad ise kısa süre önce kaleme aldığı bir köşe yazısında, "Halkımız hiçbir ülkeyle, hele hele çözemeyeceğimiz hiçbir ciddi bir sorunumuzun bulunmadığı en büyük komşumuz ve ticaret ortağımızla, hangi nedenle olursa olsun savaş istemiyor" ifadesini kullandı.
Tagalog dilinde "omuz omuza" anlamına gelen Balikatan, Filipinler ve ABD'nin düzenli olarak yaptıkları ortak askeri tatbikatlar arasında en kapsamlı olanı.
Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması, ABD askerlerine ikili tatbikatlar sebebiyle Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de bulunmaları için yasal bir dayanak sağlarken, ABD silahlı kuvvetleri personelinin bu ülkedeki davranışlarına da kılavuzluk ediyor.
Son Dakika › Güncel › Filipinler ve ABD Arasındaki Ortak Tatbikat Başladı - Son Dakika
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