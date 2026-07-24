Filipinler ve Çin Arasındaki Gerilim Artıyor - Son Dakika
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Filipinler ve Çin Arasındaki Gerilim Artıyor

24.07.2026 11:59
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Filipinler, Scarborough Sığı'nda Çin gemisinin tazyikli su sıktığını bildirdi, gerginlik tırmanıyor.

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı yakınlarında, Filipinler Sahil Güvenliği ve Balıkçılık Bürosuna ait bir gemiye Çin Sahil Güvenliğine ait gemi tarafından tazyikli su sıkıldığını duyurdu.

Filipinler Sahil Güvenlik yetkilisi Jay Tarriela, Çin ile tartışmalı Scarborough Sığı yakınlarında yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Tarriela, Çin Sahil Güvenliğine ait geminin, Filipinler Sahil Güvenliği ve Balıkçılık Bürosuna ait gemiye tazyikli su sıktığını belirtti.

Aynı gün Çin Sahil Güvenliğine ait bir geminin Filipinler'e ait gemi yakınında "tehlikeli manevralar" yaptığını, iki olayda da yaralanan olmadığını aktaran Tarriela, Çin'in bu eylemleri ile "gerilimi tırmandırdığını" kaydetti.

Öte yandan Çin'in Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'e ait geminin uyarıları dikkate almadığı ve atılan adımın "kanunlara uygun" olduğu bildirildi.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in, Çin ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'nde yer alan Sığ, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Filipinler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler ve Çin Arasındaki Gerilim Artıyor - Son Dakika

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