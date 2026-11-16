Filipinler ve Singapur liderleri ASEAN'ın Çin'le işbirliğini derinleştirmeye çağırdı - Son Dakika
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Filipinler ve Singapur liderleri ASEAN'ın Çin'le işbirliğini derinleştirmeye çağırdı

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Filipinler ve Singapur liderleri, Manila'daki 49. ASEAN Liderler Zirvesi'nde ASEAN'ın Çin ile işbirliğini derinleştirmesi çağrısında bulundu. Marcos 1996'dan bu yana büyüyen işbirliğini, Wong ise Çin'in en büyük ticaret ortağı ve dijital/yapay zeka potansiyelini vurguladı.

Filipinler ve Singapur liderleri, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN), diyalog ortağı Pekin yönetimiyle işbirliğini derinleştirmesi gerektiği çağrısında bulundu.

The Phil Star gazetesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkesinin ev sahipliğinde başkent Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 49. Liderler Zirvesinde Çin-ASEAN konulu oturumun açılışında konuştu.

ASEAN ile Pekin'in küresel belirsizlikler karşısında ortak zeminde buluşması ve somut işbirliği yapması gerektiği çağrısında bulunan Marcos Jr., Çin'in ASEAN'ın diyalog ortağı olduğu 1996'dan bu yana taraflar arasındaki işbirliğinin büyüdüğünü söyledi.

CNA'nın haberine göre, Singapur Başbakanı Lawrence Wong da Çin'in ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, Pekin'in dijital açıdan en gelişmiş ülkelerden biri olduğunu ve bu nedenle taraflar arasındaki dijital bağlantısallığın artırılması bakımından büyük potansiyel olduğunu belirtti.

Çin'in yapay zekanın uygulama alanlarında "öncü" olduğunu ifade eden Wong, bu ülkeyle işbirliğinin geliştirilmesini vurguladı.

ASEAN ülkeleri ayrıca bölgesel enerji işbirliğini ve elektrik ticaretini artırmaya yönelik mutabakat zaptına da imza attı. Anlaşma, elektrik şebekeleri arasındaki bağlantıların geliştirilmesi ve çok taraflı elektrik ticaretinin aşamalı olarak ilerletilmesini hedefliyor.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Doğu Timor'u bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip, 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA
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