Filipinler, Vietnam teknesine saldırıda Çin'i suçladı - Son Dakika
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Filipinler, Vietnam teknesine saldırıda Çin'i suçladı

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Vietnam'a ait balıkçı teknesine saldırıyı Çin'in gerçekleştirdiğini açıkladı.

04.10.2024 18:48
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Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a ait balıkçı teknesine Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda düzenlenen saldırıdan "Çin'i sorumlu tuttuğu" mesajını verdi.

"Philstar" gazetesinin haberine göre Filipinler Dışişleri Bakanlığı, ihtilaflı sularda bulunan tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında Vietnam'a ait balıkçı teknesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Vietnamlı balıkçılar ile Çin deniz kuvvetleri personeli" arasında meydana geldiği vurgulanan olay için, "Filipinler, bu bölgede saldırganlığı defalarca kınamış ve tarafların kendilerine hakim olması gerektiğini vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Gemilerin ve mürettebatının, özellikle de balıkçıların denizde güvenliğini sağlamak en önemli yükümlülüktür." değerlendirmesi yer aldı.

İhtilaflı sularda bulunan tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında Vietnam'a ait balıkçı teknesine saldırı düzenlenmiş, mürettebattan 10 kişi yaralanmıştı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, söz konusu saldırıdan Çin'i sorumlu tutmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler, Vietnam teknesine saldırıda Çin'i suçladı - Son Dakika

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