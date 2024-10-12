Filistin: ABD, İsrail'i Durdursun - Son Dakika
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Filistin: ABD, İsrail'i Durdursun

Filistin, ABD'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi için baskı yapmasını talep etti.

12.10.2024 17:52
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine üst üste yedi gündür düzenlediği ağır saldırılara ilişkin, ABD yönetimine " Tel Aviv'i saldırganlığını durdurmaya zorlaması ve onu desteklemeyi bırakması" talebinde bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Radine, "ABD yönetiminin yapması gereken, stratejik müttefiki işgalci İsrail'i Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurmaya, uluslararası meşruiyete uygun kararlara ve uluslararası mahkemelerin kararlarına uymaya zorlamak." dedi.

"ABD, bölgeyi ateşe sürükleyen ve sonuçlarına kimsenin katlanamayacağı kapsamlı bir patlamaya yol açan cani suçlarını sürdürmesi için İsrail'i desteklemeyi bırakmalı." diyen Eb Radine, sonuncusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yedi gündür üst üste devam eden kuşatma, tehcir ve cani saldırılar başta olmak üzere, İsrail'in Gazze Şeridi ve Kudüs dahil Batı Şeria'da devam eden katliamlarından ABD'yi sorumlu tuttu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik sıkı kuşatması ve kara saldırıları 7. gününde sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 175 Filistinli öldü, 98 bin 336 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin: ABD, İsrail'i Durdursun - Son Dakika

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