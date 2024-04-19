Filistin, ABD'nin BM'deki veto kararını kınadı

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RAMALLAH, 19 Nisan (Xinhua) -- Filistin, Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğinin ABD tarafından veto edilmesini "en sert şekilde" kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Filistin Devlet Başkanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'nin "vetosunun" adaletsiz, ahlak dışı ve gerekçesiz olduğunu ve uluslararası toplumun iradesine karşı geldiğini kaydetti.

Başkanlık, bu "saldırgan" hamlenin bir yandan iki devletli çözümü desteklediğini iddia ederken diğer yandan da Filistin'e ve meşru haklarına karşı sürekli veto kullanarak BM'nin çözüm uygulamasını engelleyen ikiyüzlü ABD dış politikasını gözler önüne serdiğini belirtti.

Başkanlık, Ortadoğu bölgesinde ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanmasına, Filistin Devleti topraklarındaki İsrail işgaline son verilmesine ve Filistin halkının meşru haklarının tanınmasına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.