Filistin, ABD'yi İsrail Saldırılarına Sorumlu Tutuyor

Güncel

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından ABD'yi sorumlu tuttu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Beyt Furik ve Huvvara beldelerine düzenlediği saldırılar ile Gazze'de devam eden katliamlarını kınadı.

Nablus bölgesinde son bir ayda Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından "30 terör saldırısı" gerçekleştirildiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, "Bu saldırıların sorumlusu işgalcilere tam destek veren ve uluslararası topluma hesap vermesini engelleyen ABD yönetimidir." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, "Yerleşimciler tarafından halkımıza ve topraklarımıza karşı yapılan İsrail terörü, ABD'nin işgali destekleyen tutumunun bir sonucudur. Ülkemiz, uluslararası hukukun uygulanması konusunda yetersizliğin ötesine geçen sağlam bir duruşa ihtiyaç duymaktadır." şeklinde konuştu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabah saatlerinde işgal altındaki Nablus'un doğusunda Beyt Furik kasabasına düzenlediği baskında bir ev, bir bakkal dükkanı ve bir aracı, Huvvara beldesinde de bir ev ve iki aracı ateşe verdiklerini duyurmuştu.