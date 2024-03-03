Filistin asıllı ABD'li komedyen Amer Zahr, Biden'ı Filistin'deki soykırıma destek vermekle suçladı

Filistin asıllı ABD'li komedyen Amer Zahr, ABD Başkanı Joe Biden'ı, Filistin'deki soykırıma destek vermek ve "insanlıktan uzaklaştırma" ortamına katkı sağlamakla suçladı.
Detroit Üniversitesinde misafir öğretim üyesi, yazar, aktivist ve komedyen olan Zahr, AA muhabirine verdiği röportajda, Biden'ın "başı kesilen bebekleri gördüm" diyerek kendilerine yalan söylediğini, Gazze'deki kayıplarla ilgili sayılara inanmadığını belirttiğini hatırlattı.
Ürdün'de Filistinli anne babadan doğan ve 3 yaşındayken ailesi ABD'ye göç eden Zahr, "Biden, çok sayıda Filistinlinin ölmesine neden olan insanlıktan çıkarma ortamına katkı sağladı. Chicago'da 6 yaşında bir çocuk 26 kez bıçaklandı." dedi.
Zahr, Michigan eyaletinde salı günü yapılan ön seçimlerde, Demokratların "kararsız" seçeneği için oy vermeye çağrıldığı "Listen to Michigan" kampanyasının "haklı öfkeyi" oya dönüştürdüğünü ifade etti.
Biden'ın kampanya ekibinden ve yönetiminden aldıkları cevabın utanç verici olduğunu kaydeden Zahr, "Soykırımı başından bu yana desteklediler." ifadelerini kullandı.
Zahr, insanlardan, Biden haricinde herhangi birine oy vermelerini istediklerini, bir seçeneğin de "kararsız" olduğunu söyledi.
"Bu kasım ayında (Donald) Trump'ın başkan olması, gelmesi demek de olsa, bizim problemimiz değil." diyen Zahr, kararsız oy kampanyasındaki dayanışmayı ve ülke genelinde farklı gruplar arasında gelişen koalisyonu gördüğünü ifade etti.
Amer Zahr, Filistinlilerin sürekli olarak üzüntü, kızgınlık, öfke, depresyon, hüsran dahil her tür duygu durumunu yaşadığını belirterek, artık kendilerinin de tüm bunları hissettiğini vurguladı.
Ailelerinin toplu mezarlara gömüldüğünü, çocuklarının parçalara ayrıldığını gördüklerini aktaran Zahr, "Asla şaşırmıyoruz, İsrail'in bize karşı işlediği şiddet suçları ve Amerika'nın onu ne kadar desteklediği bizi asla şaşırtmıyor." diye konuştu.
Zahr, ABD'deki Arap ve Müslüman karşıtlığının daha da kötüleşemeyeceğini yorumunu yaparak, şunları kaydetti:
"Biden'ın kullandığı kelimeler nedeniyle, 6 yaşında bir çocuğun 26 kez bıçaklandığını gördük. 3 genç adamın, kefiye giydikleri ve Arapça konuştukları için Vermont'ta vurulduğunu gördük. Şubat ayında, Texas'ta düzenlenen bir gösteriden sonra Zekeriya adlı bir gencin vurulduğunu gördük. Bundan daha kötüsü nasıl olur? ve Gazze'de ailemizden 30 bin kişi ceset torbalarında duruyor."
Bu arada, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 7 Ekim 2023'ten bu yana Müslümanlara karşı işlenen ayrımcılık ve nefret suçlarında yüzde 180 artış kaydedildiğini bildirdi.
"Listen to Michigan"
Michigan eyaletindeki ön seçimlerde kararsız oylar, "Listen to Michigan" kampanyasının hedeflediği 10 bin oyu 10'a katlayarak, kullanılan oyların yüzde 13'ünü oluşturdu.
Eyalette, 2020'deki Demokrat Parti ön seçimlerinde yaklaşık 20 bin kararsız oy kullanılmıştı.
Bir grup Arap ile Müslüman Amerikalı ve çok sayıda ilerici Demokrat, kampanyalarında Michigan seçmenlerini, Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etmek, İsrail'in kuşattığı Filistin'e yönelik ölümcül saldırılarına kalıcı olarak son vermesini ve ABD'nin Tel Aviv'e koşulsuz askeri desteğini sonlandırmasını talep etmek amacıyla "kararsız" seçeneğinden yana oy kullanmaya çağırmıştı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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