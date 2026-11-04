Filistin asıllı Tlaib, Michigan'da Cumhuriyetçi rakibini yenerek koltuğunu korudu

ABD Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, Michigan eyaletinden girdiği seçimleri kazandı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

Michigan eyaletinden Kongre üyesi olan Tlaib, Cumhuriyetçi rakibi James D. Hooper'ı rahat bir şekilde geride bırakarak koltuğunu korumayı başardı.

Tlaib, 2019'dan bu yana Michigan 13. bölgenin temsilcisi olarak Temsilciler Meclisinde görev yapıyor.