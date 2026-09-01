Filistin Bakanlığı: İsrail, Doğu Kudüs'te eğitimi hedef alıyor, ulusal kimliği silmeye çalışıyor - Son Dakika
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Filistin Bakanlığı: İsrail, Doğu Kudüs'te eğitimi hedef alıyor, ulusal kimliği silmeye çalışıyor

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Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitimin sistematik ve kesintisiz şekilde hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in giriş izinlerini yenilememesi nedeniyle bazı öğretmen ve eğitim personelinin okullarına ulaşamadığı, bu uygulamaların ulusal kimliği silmeyi ve Filistin anlatısını değiştirmeyi amaçladığı vurgulandı. İsrail müfredatının dayatılması ve öğretmenlerin engellenmesi, eğitim politikasının bir parçası olarak nitelendirildi.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitimin "sistematik ve kesintisiz şekilde hedef alındığı" uyarısında bulunarak, İsrail'in ulusal kimliği silmeyi amaçladığını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının giriş izinlerini yenilememesi nedeniyle başta Hristiyan okullarında görev yapanlar olmak üzere bazı öğretmen ve eğitim personelinin okullarına ulaşamadığı belirtildi.

İsrail'in Kudüs'te eğitime yönelik baskılarının, eğitim sürecini "sistematik ve kesintisiz" biçimde hedef alan politikanın bir parçası olduğu uyarısında bulunuldu.

Bu politikanın İsrail müfredatının dayatılması ve öğretmenlerin okullarına ulaşmasının engellenmesini de kapsadığı belirtilen açıklamada, uygulamaların "ulusal kimliği silmeyi ve Filistin anlatısını değiştirmeyi" amaçladığı vurgulandı.

Kudüs'teki Filistinli öğrencilerin eğitim görme ve ulusal müfredatla öğrenim görme hakkının, uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış temel haklardan biri olduğu belirtildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının bugün başladığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, İsrail'in Batı Şeria'dan gelen öğretmen ve personele giriş izni vermemesini protesto ederek, ikinci bir duyuruya kadar eğitime başlamayacaklarını açıklamıştı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği ise İsrail'in Kudüs Belediyesine bağlı okullarda 45 binden fazla Filistinli öğrenciye İsrail müfredatı dayatıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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