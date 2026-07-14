Filistin Başbakanı: İsrail'in Çekilmesi Gerek - Son Dakika
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Filistin Başbakanı: İsrail'in Çekilmesi Gerek

14.07.2026 00:48
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Mustafa, Brüksel'de 900 milyon avroluk girişimin yeterli olmadığını, ilerlemenin İsrail'in çekilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Brüksel'de yapılan Filistin Donör Grubu 2. Toplantısı'nda duyurulan yaklaşık 900 milyon avroluk girişimin "bir başlangıç" niteliğinde olduğunu, asıl ilerleme için İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Mustafa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'yla Brüksel'de düzenlenen Filistin Donör Grubu 2. Toplantısı'nın ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Mustafa, toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ve Batı Şeria'daki gelişmelerin Filistin halkı üzerindeki etkilerini, Filistin yönetiminin sürdürdüğü reform çalışmalarını ve Gazze'nin yeniden toparlanma sürecine ilişkin öncelikleri uluslararası ortaklarla ele aldıklarını aktardı.

Filistin Yönetiminin zorlu koşullara rağmen kurumsal reform programını sürdürdüğünü belirten Mustafa, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için uluslararası desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

Mustafa, AB Komisyonunun bugün açıkladığı 883,6 milyon avroluk mali katkıyı bir araya getiren "Gazze Ekibi Girişimi"ni (Team Gaza Initiative) memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu sadece bir başlangıçtır. Elbette çok daha fazlasına ihtiyaç var. Ancak bunun yanında sahadaki güvenlik koşullarının değişmesi, İsrail güçlerinin çekilmesi ve tüm sınır kapılarının açılması ilerleme sağlanabilmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Umarız tüm bu çabalar Gazze ile Batı Şeria'nın yeniden birleşmesine ve ulusal birlik sürecimizin yeniden başlatılmasına katkı sağlar."

Gazze'de kalıcı toparlanmanın siyasi ve güvenlik koşullarına bağlı olduğunu ifade eden Mustafa, "Ancak açık konuşmak gerekirse İsrail Filistin topraklarından çekilmediği sürece önemli bir ilerleme sağlanamayacaktır. Bu gerçekleşmezse sorun devam edecektir. Gerekli mali kaynaklar sağlansa bile kayda değer ilerleme mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atması gerektiğinin altını çizen Mustafa, "İnsanlar her gün hayatını kaybediyor. İnsanlar normal yaşamdan, sağlık hizmetlerinden, eğitimden ve ailelerin, kadınların ve çocukların korunmasından mahrum bırakılıyor." diye konuştu.

AB ülkeleriyle işbirliğinin önemine dikkati çeken Mustafa, "En önemli konu AB ve 27 üye ülkeyle ilişkilerin sürdürülmesidir. Filistinlilerin hayatta kalabilmesi için karşı karşıya olduğumuz risklerin farkındalar." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa şöyle devam etti:

"Gazze'deki durum kesinlikle kabul edilemez. Bunun için bağışçıları suçlayamayız. Asıl sorumluluk, insanların çadırlarda, yağmur altında ve kavurucu sıcaklarda yaşamasına neden olan, temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girişini engelleyen işgal makamlarına aittir. Dolayısıyla sorumluluk işgal tarafındadır."

"Temel sorun Gazze'ye erişimdir"

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Suica da "Gazze'nin erken toparlanma süreci bütün siyasi meselelerin çözülmesini bekleyemez. Gazze halkının desteğe şimdi ihtiyacı var." dedi.

Gazze'ye insani ve teknik erişimin önündeki engellerin sürmesine işaret eden Suica, "Temel sorun Gazze'ye erişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Suica ayrıca, Gazze'nin yeniden inşası için ihtiyaç duyulan finansmanın açıklanan destek miktarının çok üzerinde olduğunun farkında olduklarını belirterek, bugün duyurulan yaklaşık 1 milyar dolarlık girişimin tek başına tüm ihtiyaçları karşılamayacağını ancak uluslararası topluma harekete geçilmesi gerektiği yönünde güçlü bir mesaj vermesi bakımından önemli bir ilk adım niteliği taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı: İsrail'in Çekilmesi Gerek - Son Dakika

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