Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Görüştü - Son Dakika
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Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Görüştü

Filistin Başbakanı Mustafa, Arap Birliği ile Gazze'deki insani yardımlar ve zorlukları ele aldı.

06.02.2025 16:16
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Filistin'deki gelişmeleri ve Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımları ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Filistin Başbakanı Mustafa ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap Birliği'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler, bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklar ve İsrail'in saldırıları sonucunda insani durumun kötüleştiği Gazze'ye yönelik yardım çabaları ele alındı.

Başbakan Mustafa, Arap Birliği'nin Filistin'e her düzeyde verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle Gazze Şeridi'nin yeniden inşası konusunda daha fazla destek sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Mustafa, "Arap Birliği Genel Sekreteri'ne, Filistin yönetiminin özellikle siyasi düzeyde karşı karşıya olduğu zorlukları aşmak için yürüttüğü siyasi ve diplomatik hareketlerin portresini sunduk." dedi.

Destek gördüklerini ifade eden Mustafa, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde bu zorlukların üstesinden gelmek için Arap Birliği Genel Sekreterliği ve birliğe üye devletlerle işbirliğimizi yoğunlaştırmayı hedefliyoruz."

Mustafa, şu anda önceliğin İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak olduğunu belirterek, "Siyasi ve güvenlik durumu ne kadar endişe verici olsa da Filistin hükümeti, Gazze'ye yardım sağlamak ve yeniden imar çalışmalarına hazırlık yapmak için ciddi şekilde çalışıyor. Bu süreçte tüm ortaklarımız ve dostlarımızla iş birliği içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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