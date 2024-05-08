Filistin Başbakanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı Gazze ve Batı Şeria\'yı görüştü

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Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yansımaları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa, Batı Şeria'yı ziyaret eden Hollandalı mevkidaşı Slot ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Slot ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım çabalarının koordine edilmesi ve insani krizle mücadele konusunu görüşen Mustafa, Gazze Şeridi'nde insani felaketin büyüdüğünü ve saldırıların durması için tüm tarafların acilen devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa, İsrail'in Refah'ı karadan işgal etme planlarının durdurulması ve acil insani yardımların girişi için daha fazla geçiş noktası açılması gerektiğini vurguladı.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıları ve Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerine karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunan Mustafa, "İsrail hayatın her alanına engeller koyuyor, bizi mali kaynaklarımızdan mahrum bırakıyor, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan kesinti yapıyor. Bu da hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oluyor." ifadesini kullandı.

Mustafa ayrıca İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zor siyasi ve ekonomik koşullarla mücadele amacıyla bu ay sonunda Filistin'e destek için Brüksel'de bir bağış konferansı düzenleneceğini kaydetti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ise Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmesi için daha fazla geçişin açılması ve İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonlarından kesinti yapmaması gerektiğini belirtti.

Slot ayrıca ülkesinin Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini ve yerleşimcilerin saldırılarını reddettiğini dile getirdi.