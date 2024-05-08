Filistin Başbakanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı Gazze ve Batı Şeria'yı görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Başbakanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı Gazze ve Batı Şeria'yı görüştü

Filistin Başbakanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı Gazze ve Batı Şeria\'yı görüştü

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yansımaları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri ele aldı. Mustafa, Gazze'deki insani felaketin büyüdüğünü ve saldırıların durması için tüm tarafların acilen devreye girmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine ve yerleşimcilerin saldırılarına karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

08.05.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yansımaları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa, Batı Şeria'yı ziyaret eden Hollandalı mevkidaşı Slot ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Slot ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım çabalarının koordine edilmesi ve insani krizle mücadele konusunu görüşen Mustafa, Gazze Şeridi'nde insani felaketin büyüdüğünü ve saldırıların durması için tüm tarafların acilen devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa, İsrail'in Refah'ı karadan işgal etme planlarının durdurulması ve acil insani yardımların girişi için daha fazla geçiş noktası açılması gerektiğini vurguladı.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıları ve Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerine karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunan Mustafa, "İsrail hayatın her alanına engeller koyuyor, bizi mali kaynaklarımızdan mahrum bırakıyor, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan kesinti yapıyor. Bu da hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oluyor." ifadesini kullandı.

Mustafa ayrıca İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zor siyasi ve ekonomik koşullarla mücadele amacıyla bu ay sonunda Filistin'e destek için Brüksel'de bir bağış konferansı düzenleneceğini kaydetti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ise Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmesi için daha fazla geçişin açılması ve İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonlarından kesinti yapmaması gerektiğini belirtti.

Slot ayrıca ülkesinin Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini ve yerleşimcilerin saldırılarını reddettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Hollanda, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı Gazze ve Batı Şeria'yı görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in Savcılık İfadesinde “Mhp“ ve “Ülkü Ocakları“ Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı Ayşe Ateş'in Savcılık İfadesinde "Mhp" ve "Ülkü Ocakları" Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Başbakanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı Gazze ve Batı Şeria'yı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement