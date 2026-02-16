Filistin, Batı Şeria için uluslararası mahkemelere başvurmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin, Batı Şeria için uluslararası mahkemelere başvurmaya hazırlanıyor

16.02.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'nın ilhakına karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Ömer Avadallah, işgal altındaki Batı Şeria topraklarını İsrail'in ilhak planlarından korumak için uluslararası mahkemelere başvurmak da dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Avadallah, İsrail yönetiminin Batı Şeria'da aldığı kararlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv yönetiminin aldığı kararlara tepki gösteren Avadallah, İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları "devlet arazisi" olarak adlandırarak dönüştürmeyi amaçlayan tüm uygulamalarının herhangi bir hukuki veya siyasi meşruiyetten yoksun olduğunu belirtti.

Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğunu ve burada egemenliğin de yalnızca Filistin'e ait olduğu vurgusunu yapan Avdallah, "İsrail ne kadar denese de işgal altındaki Filistin topraklarında yeni bir hukuki veya siyasi gerçeklik meydana getiremez ve bu topraklarda kendi egemenliği varmış gibi gösteremez. 1967'de işgal edilen Filistin toprakları üzerinde kurulu tek devlet Filistin devletidir. Egemenlik de yalnızca Filistin'e aittir." dedi.

Avadallah, "Filistin yönetimi, Filistin halkının haklarını korumak ve Filistin topraklarını İsrail'in kamulaştırma ve ilhakından korumak için mevcut tüm seçeneklere sahiptir, uluslararası mahkemelere başvurmak da bunlar arasındadır." diye konuştu.

İsrail'in Filistin topraklarını hızla parça parça ele geçirmeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Avdallah, Filistinlilerin topraklarında kalmaya devam etmesi ve direnişini sürdürmesinin işgalle mücadelede belirleyici unsur olduğunun altını çizdi.

Avadallah ayrıca, "İsrail'in Filistinlilerin topraklarını sattığına ilişkin iddiaları, işgal makamlarının yasaları ve mevzuatı değiştirmeye yönelik süregelen girişimleri ile topraklara el koymak için sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerini artırmasıyla çelişiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve İsrail'in tam kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer, kararı "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri ise bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, Batı Şeria için uluslararası mahkemelere başvurmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Vitor Pereira, Nottingham Forest’a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu
İsrail’i protesto etmiş, Microsoft işten çıkarmıştı O mühendis yaşadıklarını tek tek anlattı İsrail'i protesto etmiş, Microsoft işten çıkarmıştı! O mühendis yaşadıklarını tek tek anlattı

18:29
Aylar sonra ortaya çıktı Juventus Teknik Direktörü Spaletti’den Süper Lig devine ret
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
18:01
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
15:59
İstanbul Havalimanı’nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 18:34:32. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin, Batı Şeria için uluslararası mahkemelere başvurmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.