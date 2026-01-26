Filistin Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Türkiye Belediyeler Birliği'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - Filistin Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Türkiye Belediyeler Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, TBB ile Filistin belediyeleri arasında yerel yönetim iş birlikleri, deneyim paylaşımı ve ortak çalışma alanlarının değerlendirildiği bildirildi.

