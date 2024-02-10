Filistin Cumhurbaşkanlığı, İsrail\'in Refah\'ta yapacağı askeri operasyonu kınadı

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RAMALLAH, 10 Şubat (Xinhua) -- Filistin Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon başlatma planlarını kınadı.

Daha önce Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başbakanın orduya Refah'ı tahliye edip Hamas tugaylarının geriye kalan üyelerini ortadan kaldırmak üzere askeri bir operasyon başlatma talimatı verdiği belirtilmişti.

Filistin Cumhurbaşkanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, "İsrail'in Refah'ta düzenleyeceği büyük bir askeri operasyon yüzünden sivilleri çatışma bölgesinden tahliye etmek zorunda kalacağımız açık" denildi.

Bu tür yıkıcı politikaların tehlikeli sonuçlarına vurgu yapılan yazılı açıklamada, bunlardan tamamen İsrail hükümeti ve ABD yönetiminin sorumlu olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı, Filistin halkının "topraklarını terk etmeyeceğini ve anavatanlarından sürülmeyi kabul etmeyeceğini" bir kez daha vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını üstlenmeye çağıran açıklamada, "İşgalcilerin bu adımı atması bölgede ve dünyada güvenliği ve barışı tehdit ederek tüm kırmızı çizgileri aşıyor" ifadelerine yer verildi.

7 Ekim 2023'te Gazze'de İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana, bölge nüfusunun yaklaşık yarısı güvenli bir yer arayışıyla Mısır'a komşu olan Refah'a gitmek zorunda kalmıştı.

İsrail ordusu tarafından haftalar önce Refah'a komşu Han Yunus'a yapılan en büyük ve kitlesel saldırıların ardından, bölge sakinlerinin yerlerinden olma süreci daha da hızlanmıştı.

Yabancı ülkelerden ve BM kuruluşlarından gelen gıda ve ilaç yardımları Refah sınır kapısından kente giriş yapıyor. Sınır kenti Refah, boş tarım arazilerine, okullara ve yol kenarlarına yayılan çadırlarla dolmuş durumda.

Refah'ın artık her an taşabilecek "kaynayan bir umutsuzluk kazanı" haline geldiğini belirten BM yetkilileri, yeni gelen Filistinlilerin çoğunun "geçici binalarda, çadırlarda ya da açık havada yaşadığını" söyledi.