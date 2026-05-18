Fetih 8. Kongre'yi tamamladı, yeni Merkez Komitesi seçildi

18.05.2026 18:27
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Fetih Hareketi, 8. Genel Kongresini tamamlayarak, yeni Merkez Komitesi ile Devrim Konseyini seçtiğini duyurdu.

Fetih üyesi Ahmed Subuh'un okuduğu kapanış bildirisi, Filistin devlet televizyonundan canlı yayımlandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle Filistinlilerin "varoluşsal zorluklarla" karşı karşıya olduğu belirtilen bildiride, yaşanan gelişmelerden İsrail sorumlu tutuldu.

Fetih'in, "işgalin sona erdirilmesi ve tam egemen bağımsız Filistin devletinin kurulması" için siyasi ve halk direnişi dahil tüm yollarla mücadelesini sürdüreceği ifade edilen bildiride, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) "Filistin halkının tek meşru temsilcisi" olduğu vurgulanarak, ulusal birlik sürecinin FKÖ çatısı ve kararları temelinde yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Kudüs'ün "Filistin devletinin ebedi başkenti" olduğu dile getirilen bildiride, kentin dini ve tarihi kimliğini değiştirmeye yönelik girişimlere karşı mücadele sözü verildi.

Gazze Şeridi'nin Filistin için önemine işaret edilen açıklamada, "Gazze olmadan devlet olmaz, Gazze'de ayrı devlet de olmaz." ifadelerine yer verilerek İsrail saldırılarının sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması, Filistinlilere yardımların ulaştırılması ve yeniden imarın hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Gazze'de geleceğe ilişkin tüm düzenlemelerin yalnızca Filistin hükümeti çatısı altında yürütülmesi gerektiği istenilen bildiride, Filistinli esirler meselesi, "temel ulusal dava"lardan biri olarak nitelendirildi.

Merkez Komitesi'ndeki 18 isim belirlendi

Öte yandan Fetih Hareketi Merkez Komitesinin 18 üyesinin ve Devrim Konseyi için 80 üyenin seçildiği duyuruldu.

Seçilen üyeler arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın oğlu Yasir Abbas, Fetih'in askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayı'nın üst düzey komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi ve Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan; hala İsrail hapishanelerinde tutulan Mervan Bergusi'nin yer aldığı belirtildi.

Bergusi'nin en yüksek oyu aldığı üyeler arasında ayrıca Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac, Filistin Futbol Federasyonu ve Olimpik Komitesi Başkanı Cibril Er-Racub ile Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'in de bu seçimlerde de komitedeki koltuğunu koruduğu kaydedildi.

Fetih Hareketi'nin Ramallah'ta düzenlenen 8. Olağan Kongresi'nde hareketin başkanlığı için 14 Mayıs'ta oylama yapılmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, delegelerin oy birliğiyle yeniden başkan seçilmişti.

Kaynak: AA

