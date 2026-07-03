Filistin'de Hristiyanlara Yönelik Saldırılar Artıyor - Son Dakika
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Filistin'de Hristiyanlara Yönelik Saldırılar Artıyor

03.07.2026 19:44
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Son 3 ayda Filistinli Hristiyanlara 80'den fazla saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Filistinli Hristiyanların, son 3 ayda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 80'den fazla taciz ve saldırısına maruz kaldığı bildirildi.

İsrail'de faaliyet gösteren hukuk kuruluşu Dini Özgürlük Veri Merkezi (RFDC) tarafından yayımlanan raporda, nisan ayından beri işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Hristiyanlara yönelik saldırılara dikkat çekildi.

Raporda, son 3 ayda Kudüs ve Batı Şeria'da özellikle Hayfa ve El-Celil'de Hristiyanların 83 kez çeşitli şekillerde saldırı ve taciz olaylarına maruz kaldığı belirtildi.

İsrailli ebeveynlerin Hristiyanlara yönelik, hakaret amaçlı tükürme ve tacizleri gerçekleştirirken çocuklarını da bu davranışı sergilemeye teşvik ettikleri vurgulandı.

Hristiyanlara yönelik saldırılarda "artan bir cüretkarlık" olduğuna dikkat çekilen raporda, Kudüs'teki Hristiyan mahallesi ve Eski Kudüs bölgesinde 2023'ten bu yana artan tacizlerle durumun günden güne kötüleştiği ifade edildi.

Bu olayların artık bireysel eylemler olmadığı, Hristiyanların sembollerini de hedef aldığı belirtilen raporda, İsrail'de ibadet özgürlüğüne yönelik de açık ve kasıtlı bir saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Filistin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'de Hristiyanlara Yönelik Saldırılar Artıyor - Son Dakika

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