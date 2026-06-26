Filistin'de İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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Filistin'de İsrail Saldırıları Artıyor

26.06.2026 13:25
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İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırılar düzenledi, çatışmalar sürdü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere ait araç ve evlere saldırırken, "Süleyman'ın Göletleri" bölgesine de İsrail askerlerinin koruması altında baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre yaklaşık 50 kişilik İsrailli grup, Beytüllahim'in güneyinde yer alan Hıdır beldesi ile Urtas köyü arasındaki "Süleyman'ın Göletleri" bölgesine İsrail askerlerinin koruma altında baskın düzenledi.

İsrailliler, burada yüzerek çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi. İsrail askerleri bu sırada ana yolu trafiğe kapattı, bölgeye giriş ve çıkışları engelledi.

Haberde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemde Süleyman'ın Göletleri bölgesindeki ihlallerini artırdığı, Filistinlilere yönelik saldırılar düzenlediği, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak, bölgeyi zaman zaman kapattığı belirtildi.

İsrailliler ayrıca Beytüllahim'in güneydoğusundaki El-Minye köyünde Filistinlilere ait evlere taşlarla saldırdı, köye elektrik sağlayan hattı tahrip etti.

Söz konusu İsraillilerin son dönemde Minye köyünde Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdığı, evlere saldırılar düzenlediği, Filistinlilere fiziksel saldırdığı ve araçla ezme girişimlerinde bulunduğu belirtiliyor.

Ramallah'ın kuzeybatısında ise İsrailliler, Abud ile Deyr Ebu Meşal köylerini birbirine bağlayan yolda Filistinlilere ait araçlara saldırarak, yolu kapatmaya çalıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1170'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 600'den fazlası yaralandı ve 23 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'de İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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