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Filistin'deki arkadaşları için istediği dünyayı resmetti - Son Dakika
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Filistin'deki arkadaşları için istediği dünyayı resmetti

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı izleyen 8 yaşındaki Aynur İncekuş, Gazzeli çocuklar için istediği dünyayı resmedip savaşın sona ermesi için dua etti. İncekuş'un duygusal mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Filistin\'deki arkadaşları için istediği dünyayı resmetti
25.12.2023 - 20:07,
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Filistin'deki arkadaşları için istediği dünyayı resmetti

AFYONKARAHİSAR - İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı televizyondan izleyen 3.'ncü sınıf öğrencisi Aynur İncekuş, Gazzeli çocuklar için istediği dünyayı resmedip savaşın sona ermesi için dua etti.

8 yaşındaki minik çocuk Sosyal medya hesabından Gazzeli çocuklar için yayınladığı videolu mesaj görenleri duygulandırdı. Küçük kız Filistin'deki arkadaşları için çizdiği resimle kamera karşısına geçip, "Ben haberleri izliyorum ve çok üzülüyorum. Filistin'deki oyun arkadaşlarım için bir resim çizdim. Masmavi gökyüzü altında koşup oynayacakları bir alan istiyorum. Annesiz ve babasız kalan çocuklar beni derinden etkiliyor. İnşallah dünyada savaşlar biter, Allah'a bunun için hep dua ediyorum" mesajını paylaştı. İncekuş'un paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşılıp, büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA
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