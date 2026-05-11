Filistin\'deki Medya Yanlılığı Eleştirildi

Filistinli gazeteci ve insan hakları aktivisti Yara Eid, Batı medyasının Filistin'e ilişkin haber dilinde "derin ön yargının" sürdüğünü ve İsrail yanlısı tutum sergilendiğini belirterek, "Bir anlatı ve politika değişimine ihtiyacımız var. Editoryal politikanın değişmesi ve Filistinlilere insan olarak bakılması gerekiyor." dedi.

Eid, TRT tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği NEXT TRT 2026 etkinliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada Batılı medya kuruluşlarının Filistin'e ilişkin haberlerinde kullandıkları dili eleştirdi.

Batı medyasının Filistin hakkındaki haber dilinde "derin ön yargının" sürdüğünü dile getiren Eid, Filistinli gazetecilerin uzun süredir etik habercilik ve dil kullanımının önemi konusunda çağrılar yaptıklarına dikkati çekti.

Batı medyasındaki yaklaşımın halen büyük ölçüde İsrail yanlısı olduğunu belirten Eid, "Bir anlatı ve politika değişimine ihtiyacımız var. Editoryal politikanın değişmesi ve Filistinlilere insan olarak bakılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eid, Filistin'in yalnızca dini bir mesele olarak ele alınmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, "Bu, Filistinlilerin toprakları için savaştıkları, halen açlıktan ölüme terk edildikleri, çocukların çocukluklarından mahrum bırakıldığı yerel bir sorun. Bu yüzden dünyanın neler olup bittiğine bakması gerekiyor ve medyanın bunda büyük bir rolü var." dedi.

Medyanın kamuoyu ve hükümet politikaları üzerinde büyük etkisinin olduğuna dikkati çeken Eid, "Dürüstlüğe ve etik değerlere sahip bir medyanın, Filistinlileri dünyanın geri kalanı gibi insan olarak göstermesi, sadece mağduriyetimize değil, irademize de odaklanması çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

"Biz, insanız"

Eid, özellikle Batı medyasında Filistinlilerin yalnızca mağduriyet üzerinden gösterilmesinin yanlış olduğuna işaret etti.

"Filistinlileri her zaman sadece acı çeken mükemmel kurbanlar olarak resmediyorlar." diyen Eid, şunları dile getirdi:

"Ölüm ve acı resimlerine o kadar alışmışlar ki hassasiyetleri o kadar azalmış ki bizi görmezden geliyorlar. Biz, bundan daha fazlasıyız. Biz, insanız. Çadırlarda yaşamaya alışkın değiliz, eğitimli insanlarız, yetenekli insanlarız. Her kesimden insanımız var. Filistinliler, çok yetenekli ve dirençli. Ne yazık ki medya bizi sadece yiyecek ve su arayan pasif kurbanlar olarak gösteriyor oysa Filistinlileri hayatta kalmaya çalışan, aynı zamanda hırsları ve hayalleri olan insanlar olarak gösteren birçok hikaye var."

"Instagram ve Meta'da çok fazla kısıtlama var"

Meta başta olmak üzere bazı sosyal medya şirketlerinin İsrail yanlısı tutum sergilediklerine dikkati çeken Eid, Meta'nın, algoritmalarında Filistinli hesapları kısıtlama politikaları yürüttüğüne dair raporların bulunduğunu söyledi.

Eid, bu kısıtlamaya kendi hesaplarında da bizzat şahit olduğunu belirterek, "Hesabımın kısıtlandığını, takipçilerimin azaldığını, takipçilerimin hesabımdan kaldırıldığını, içeriklerimin takipçilerime görünmediğini ve sanki ortadan kaybolmuşum gibi davrandıklarını bizzat yaşadım. Instagram ve Meta'da çok fazla kısıtlama var." diye konuştu.

Sosyal medyanın Filistin'de yaşananların dünyaya duyurulmasında kritik rol oynadığını vurgulayan Eid, dijital platformların etkisiyle insanların sokaklara çıktıklarını ve Filistin'de neler olduğunu gördüklerini anlattı.

Eid, bu nedenle Filistin destekçisi içeriklerin sınırlandırılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Sosyal medya, Filistin'de neler olup bittiğini dünyaya duyurdu. Bu yüzden Filistin anlatısının kazandığını, dünya tarafından tanındığını görünce bunu kısıtlamaya çalışıyorlar. Gazze'yi bombalamaya devam etmek için onay almak istiyorlar. Gazze'yi işgal etme ve mümkün olduğunca çok Filistinliyi öldürme planlarını sürdürmek istiyorlar." dedi.

"Filistin hakkında konuşmaya devam ediyoruz"

Gazze'ye ilişkin küresel algıda en büyük eksikliğin tarihsel bağlam olduğunu dile getiren Eid, birçok kişinin Filistin meselesini ancak 7 Ekim'den sonra tanımaya başladığını söyledi.

Eid, Filistin'de yaşananların onlarca yıllık bir süreç olduğunu belirterek "Bu, 70 yıldan fazla süredir devam eden bir durum, Filistinliler etnik temizliğe maruz kalıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla rehin alınıyorlar, hapsediliyorlar, işkence görüyorlar, temel insan haklarından mahrum bırakılıyorlar. Gazze, 7 Ekim'den önce de abluka altındaydı." ifadelerini kullandı.

Bölgede yıllardır yüksek işsizliğin, bombardımanların ve temel hak ihlallerinin yaşandığına dikkati çeken Eid, bunun yeni, bir gecede olup biten bir sorun olmadığını vurguladı.

Eid, "Yaşananların sömürgecilik, etnik temizlik, apartheid olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu (anlatı), Filistin kimliğini ve Filistin meselesini dünyadan silmeye çalışıyor ama biz direnmeye devam ediyoruz, Filistin hakkında konuşmaya devam ediyoruz ve bu tehlikeli anlatıya meydan okumaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Biz Filistinliler, umutsuz yaşayamayız"

Dijital medyanın geleceğine ilişkin umutlu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Eid, "Biz Filistinliler, umutsuz yaşayamayız. Dijital medyada yeni neslin sansürün etkisini, politikaların bu tür konulardaki etkisini anlaması için umut olduğunu görüyorum. Algoritmaların ve medyanın etkisini anladıklarında Filistin'de neler olup bittiği konusunda daha iyi bir farkındalık olacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

Eid, gençlerin Filistin'in özgürleşmesine yardımcı olabilecek anlatıyı taşımada önemli rol oynayacaklarına inandığını belirterek, "Yeni neslin mesajımızı devam ettirmesi, olabildiğince yayması, sosyal medya platformlarını daha kapsayıcı hale getirerek en çok acı çekenlerin görünürlüğüne daha fazla odaklanması, onlara bir platform sağlaması ve seslerini yükseltmesi konusunda çok umutluyum." diye konuştu.