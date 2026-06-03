Filistin'den ABD'ye İsrail'e Müdahale Çağrısı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in yerleşim politikalarının bölgeyi daha fazla şiddet ve gerilime sürükleyeceği uyarısında bulunarak, ABD yönetimine İsrail'i durdurmak için müdahale etme çağrısı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yayımladığı Devlet Başkanlığı açıklamasında, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 162 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesini onaylaması kınandı.

Açıklamada, yerleşim faaliyetlerinin tüm biçimleriyle yasa dışı olduğu belirtilerek, bunların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yerleşimlerin gayrimeşruluğunu teyit eden 2334 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası meşruiyet kararlarına açık bir meydan okuma niteliği taşıdığı ifade edildi.

İsrail yönetimi, söz konusu politikaların yol açacağı "ciddi sonuçlardan" sorumlu tutularak, bu uygulamaların bölgeyi daha fazla şiddet ve gerilim sarmalına sürükleyeceği belirtildi.

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD yönetimine de bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için "İsrail'in çılgınlığını durdurmak üzere derhal müdahalede bulunma" çağrısı yaptı.

Açıklamada, Filistin halkının topraklarında kalmaya ve meşru ulusal haklarına bağlılığını sürdürmeye devam edeceği belirtilerek, yerleşim planlarının Filistin halkını bağımsız devlet kurma hedefinden vazgeçiremeyeceği vurgulandı.

İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdaresi Planlama Konseyinin" Batı Şeria'daki çeşitli yerleşimlerde 2 bin 162 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.

Plan kapsamında Beytullahim'in güneyindeki Guş Etzion yerleşim bloğunda yer alan Givat yerleşiminde 1006, Nablus'un güneyindeki Har Braha yerleşiminde 922 ve El Halil kentindeki Kiryat Arba yerleşiminde 234 yeni konutun inşa edilmesi öngörülüyor.