Filistin'den ABD'ye Sert Eleştiri

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Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etme planları karşısında ABD'nin sessizliğini eleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne konuyla ilgili açıklama yaptı.

"ABD yönetiminin İsrail'in zorla yerinden etme politikasına ilişkin sessizliği, mali ve askeri destek sağlaması, İsrail işgalini uluslararası hukukun cezasını gerektiren bu suçları sürdürmeye teşvik etti ve işgalci devletin uluslararası iradeye meydan okumasına neden oldu." diyen Ebu Rudeyne, ABD'ye "İsrail'i uluslararası meşruiyet ve hukuk kararlarına uymaya zorlaması" çağrısında bulundu.

Rudeyne ayrıca, "bölgenin daha fazla gerginliğe ve istikrarsızlığa yol açan saldırgan İsrail politikalarına artık tahammül edemeyeceğini" vurgulayarak, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze Şeridi'ne yardımların girmesi konusunda alınan kararların uygulanmasını istedi.