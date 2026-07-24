Filistin'den Acil Harekete Geçme Çağrısı - Son Dakika
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Filistin'den Acil Harekete Geçme Çağrısı

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Hüseyin eş-Şeyh, Filistinlilerin korunması için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarından Filistinlilerin korunması için başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyle acil temaslarda bulunduklarını belirterek, uluslararası topluma "acilen harekete geçme" çağrısı yaptı.

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, temasların Batı Şeria'da son dönemde artan saldırıların ardından gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırıların Nablus'a bağlı Tel ve Beyt Furik beldeleri, Ramallah'a bağlı Deyr Cerir ve Mugayyir beldeleri ile diğer Filistin köyleri ve mülteci kamplarında yoğunlaştığına işaret eden Şeyh, bu saldırılarda Filistinlilerin öldürülmesi, tarım arazilerinin ateşe verilmesi, hayvanların çalınması ve ağaçların tahrip edilmesi gibi eylemleri kapsadığına dikkati çekti.

Şeyh, insana, ağaca ve taşa yönelik benzeri görülmemiş bu saldırıların sürmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi.

Uluslararası topluma "acilen harekete geçme" çağrısı yapan Şeyh, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun gerçekleştirdiği "organize saldırıların" durdurulmasını ve Filistinlilerin korunmasını istedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da Nablus'un batısındaki Tel beldesinde İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.

Saldırının İsrail makamları ile söz konusu İsrailliler arasındaki "eş güdümün" bir göstergesi olduğuna dikkati çeken bakanlık, Tel beldesinde yaşananların "Filistin halkının maruz kaldığı süregelen Nekbe'nin yeni bir örneğini" oluşturduğunu belirtti.

Bakanlık, bunun İsrail makamları, güvenlik güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "sistematik bir İsrail politikasını uygulamadaki eş güdümünü" yansıttığını kaydetti.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Hüseyin Eş, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den Acil Harekete Geçme Çağrısı - Son Dakika

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