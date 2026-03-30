Filistin'den İdam Yasasına Sert Tepki

30.03.2026 22:42
Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in idam yasasını savaş suçu olarak nitelendirerek reddetti.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" reddettiklerini ve bunun Filistin halkına karşı savaş suçu olduğunu bildirdi.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Meclisi'nin Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterildi.

İsrail makamlarının Filistinli esirlerin idamına ilişkin yasayı onaylamasının reddedildiği ve şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yasa, özellikle kişilerin korunmasını ve adil yargılanma güvencelerini içeren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu gibi Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye de aykırıdır."

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına karşı izlediği tırmandırıcı politikalar bağlamında bu adımı attığına işaret edilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam kararını reddediyor ve bunu halkımıza karşı savaş suçu olarak kabul ediyoruz." denildi.

Bu tür yasa ve uygulamaların Filistin halkının iradesini kıramayacağı, direnişini zayıflatamayacağı ve halkı meşru mücadelesini sürdürmekten, özgürlük ve bağımsızlığını elde etmekten, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hedefinden vazgeçiremeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür ırkçı yasaların tehlikeli sonuçları konusunda uyarıyoruz: Bunlar, gerilimi ve tırmanışı artırmanın yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması fırsatlarını tehdit edecek."

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
23:46
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
22:39
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
