Filistin'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin'den İsrail'e Sert Tepki

Filistin\'den İsrail\'e Sert Tepki
10.07.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin yetkilileri, İsrail'in gümrük gelirlerini dondurma yasa tasarısını 'mali korsanlık' olarak kınadı.

RAMALLAH, 10 Temmuz (Xinhua) -- Filistinli yetkililer, Filistin'e ait daha fazla gümrük gelirinin dondurulmasını öngören yasa tasarısının İsrail parlamentosunda ilk görüşmede kabul edilmesini "organize suç" ve "mali korsanlık" olarak nitelendirerek kınadı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hamlesini kınayarak, söz konusu gümrük gelirlerinin "İsrail'in bir hibesi veya hediyesi değil, tamamen Filistin'in kendi gelirleri" olduğunu vurguladı.

Gelirlerin alıkonulmasının imzalanmış anlaşmaların ve uluslararası insani hukukun "açık bir ihlali" olduğunu belirten Fettuh, uluslararası topluma bu gelirleri serbest bırakması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin'in Sesi radyosuna konuşan Filistin Merkez Konseyi Üyesi Sabri Saydam, İsrail parlamentosunun söz konusu girişiminin "tehlikeli bir hukuki değişime" işaret ettiğini ve kararları kalıcı hale getirerek geri dönüşü son derece zorlaştırdığını ifade etti.

Saydam, gerçek amacın "sadece paraya el koymak değil, Filistin Yönetimi'ni tamamen ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

İsrail parlamentosu, çarşamba günü Filistin Yönetimi'ne ait vergi gelirlerinin daha büyük bir kısmının dondurulmasına olanak tanıyan tasarıyı ilk görüşmede kabul etmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre İsrail, Filistin Yönetimi adına tahsil edilen ve gümrük fonu olarak bilinen gümrük vergilerinden oluşan yaklaşık 14 milyar şekel (4,6 milyar ABD doları) tutarındaki Filistin hazine gelirini elinde tutuyor.

Haaretz'e göre İsrail, bu fonların "terörizmi teşvik etmek ve desteklemek için kullanıldığını" iddia ediyor.

Söz konusu gelirler, Filistin Yönetimi'nin toplam bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 68'ini oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
Irak-Türkiye boru hattı için 12 aylık anlaşmada sona gelindi Irak-Türkiye boru hattı için 12 aylık anlaşmada sona gelindi

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:27:38. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.