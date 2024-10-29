Filistin'den İsrail'in UNRWA Yasağına Kınama

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RAMALLAH, 29 Ekim (Xinhua) -- Filistin, İsrail parlamentosunun çıkardığı ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İsrail'deki Filistinli mültecilere yönelik çalışmalarını yasaklayan yasayı kınadı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuku ihlal eden ve uluslararası meşruiyeti destekleyen Birleşmiş Milletler kararlarına karşı çıkan bu kararı reddediyor ve kınıyoruz" dedi.

Sözcü, söz konusu kararın, mülteci sorununu ve mültecilerin geri dönüş ve tazminat haklarını ortadan kaldırmaya çalıştığına dikkat çekerek, "sadece mültecileri değil, aynı zamanda UNRWA'yı kuran BM ve uluslararası toplumu da hedef aldığını" söyledi.

Sözcü, "Amerika, işgal için siyasi, mali ve askeri desteğini sürdürmese İsrail, uluslararası topluma meydan okumaya ya da bölgeyi şiddet ve istikrarsızlığa sürükleyen politikaları uygulamaya cesaret edemezdi" ifadelerini kullandı.

İsrail parlamentosu Knesset, Pazartesi günü UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan bir yasa tasarısını onaylamıştı.