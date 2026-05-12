Filistin'den İsrail'in Yasa Tasarısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin'den İsrail'in Yasa Tasarısına Tepki

12.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki kültürel mirası hedef alan yasa tasarısına sert tepki gösterdi.

Filistin, İsrail Meclisinin işgal altındaki Batı Şeria'daki tarihi alanları İsrail'in yetki alanına dahil etmeyi öngören yasa tasarısını ilk oylamada kabul etmesine tepki gösterdi.

Filistin Eğitim, Kültür ve Bilim Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Cihad Ramazan, yaptığı açıklamada, İsrail Meclisinin İsrail Eski Eserler Kurumunun yetkilerini Batı Şeria'daki Filistin topraklarını kapsayacak şekilde genişleten yasa tasarısını ilk oylamada kabul ettiğini belirtti.

Filistin'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki kültürel mirası hedef alan İsrail yasa tasarısına tepkili olduğunu kaydeden Ramazan, söz konusu adımın Filistin kültürel kimliğine doğrudan saldırı olduğunu ve Filistin toprakları ile kültürel mirası hedef alan yeni bir sömürgeci düzen kurma girişimi niteliği taşıdığını ifade etti.

İsrail makamlarının Batı Şeria'daki Filistin tarihi ve kültürel alanları üzerindeki işgalini meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Ramazan, yasa tasarısının kazı çalışmaları da dahil olmak üzere İsrail'e geniş yetkiler verdiğini hatırlattı.

Ramazan, işgal altındaki topraklar üzerindeki egemenlik ve kültürel miras konularının uluslararası hukuk ve anlaşmalarla düzenlendiğini vurgulayarak, İsrail'in iç hukuk düzenlemeleriyle bu alanlarda meşruiyet elde edemeyeceğini aktardı.

Ramazan ayrıca, uluslararası topluma ihlallerin durdurulması ve Filistin'e ait kültürel miras alanlarının korunması için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Batı Şeria'da İsrail'in işgalini genişletmesine yol açacak olan tarihi alanların Tel Aviv yönetimi kontrolü altına alınmasını kapsayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ilk oylamada onaylanmıştı.

İsrail Meclisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Amit Halevi'nin sunduğu "Yahudiye ve Samariye (İsrail'in Batı Şeria için kullandığı isim) Kültürel Miras Kurumu" kurulmasını kapsayan yasa tasarısının ilk okumada onaylandığı belirtilmişti.

Tasarıya göre, kurulacak kültürel miras kurumuyla işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan antik eserlerin, kültürel mirasın ve arkeolojik alanların bakımından doğrudan İsrail devleti sorumlu olacak.

Tasarının yasalaşması için İsrail Meclisinde ikinci ve üçüncü oylamadan da geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den İsrail'in Yasa Tasarısına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:22:54. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin'den İsrail'in Yasa Tasarısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.