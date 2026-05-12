Filistin'den İsrail'in Yasa Tasarısına Tepki

Filistin, İsrail Meclisinin işgal altındaki Batı Şeria'daki tarihi alanları İsrail'in yetki alanına dahil etmeyi öngören yasa tasarısını ilk oylamada kabul etmesine tepki gösterdi.

Filistin Eğitim, Kültür ve Bilim Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Cihad Ramazan, yaptığı açıklamada, İsrail Meclisinin İsrail Eski Eserler Kurumunun yetkilerini Batı Şeria'daki Filistin topraklarını kapsayacak şekilde genişleten yasa tasarısını ilk oylamada kabul ettiğini belirtti.

Filistin'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki kültürel mirası hedef alan İsrail yasa tasarısına tepkili olduğunu kaydeden Ramazan, söz konusu adımın Filistin kültürel kimliğine doğrudan saldırı olduğunu ve Filistin toprakları ile kültürel mirası hedef alan yeni bir sömürgeci düzen kurma girişimi niteliği taşıdığını ifade etti.

İsrail makamlarının Batı Şeria'daki Filistin tarihi ve kültürel alanları üzerindeki işgalini meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Ramazan, yasa tasarısının kazı çalışmaları da dahil olmak üzere İsrail'e geniş yetkiler verdiğini hatırlattı.

Ramazan, işgal altındaki topraklar üzerindeki egemenlik ve kültürel miras konularının uluslararası hukuk ve anlaşmalarla düzenlendiğini vurgulayarak, İsrail'in iç hukuk düzenlemeleriyle bu alanlarda meşruiyet elde edemeyeceğini aktardı.

Ramazan ayrıca, uluslararası topluma ihlallerin durdurulması ve Filistin'e ait kültürel miras alanlarının korunması için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Batı Şeria'da İsrail'in işgalini genişletmesine yol açacak olan tarihi alanların Tel Aviv yönetimi kontrolü altına alınmasını kapsayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ilk oylamada onaylanmıştı.

İsrail Meclisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Amit Halevi'nin sunduğu "Yahudiye ve Samariye (İsrail'in Batı Şeria için kullandığı isim) Kültürel Miras Kurumu" kurulmasını kapsayan yasa tasarısının ilk okumada onaylandığı belirtilmişti.

Tasarıya göre, kurulacak kültürel miras kurumuyla işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan antik eserlerin, kültürel mirasın ve arkeolojik alanların bakımından doğrudan İsrail devleti sorumlu olacak.

Tasarının yasalaşması için İsrail Meclisinde ikinci ve üçüncü oylamadan da geçmesi gerekiyor.