Filistin'den İsrail ve ABD'ye Yardım Mekanizmasına Durdurma Çağrısı

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere yönelik "toplu katliamlar" nedeniyle İsrail ve ABD insani yardım dağıtım mekanizmasının durdurulması çağrısında bulundu.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hedeflerine hizmet eden bu güvenlik mekanizmasını durdurmak için ciddi adımlar atılması, İsrail'in hiçbir şekilde desteklenmemesi ve onunla hem yasal hem de diplomatik yollarla mücadele edilmesi" çağrısı yapıldı.

İnsani yardım bekleyen Filistinlilere ve Gazze sakinlerine yönelik işlenen cinayetlerin hukuki ve ahlaki sorumluluğunun ABD ve İsrail'e ait olduğu ifade edilen açıklamada, "toplu katliamların bu mekanizmanın risklerini yansıttığı ve bu şekilde açlık, susuzluk ve hastalıktan bitkin düşen Filistinlilere baskı yapılmak istendiği" kaydedildi.

Açıklamada, ABD-İsrail gözetiminde olan yardım dağıtım mekanizmasının, ayrımcılık yapmama ve tarafsızlık gibi uluslararası insan hakları hukukuna uygun şekilde yardım dağıtımı ilkelerinin hiçbirine riayet etmediği ve bu noktalarda düzenlenen saldırıların uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri, UNRWA ile uluslararası ve Filistinli yardım kuruluşları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşların yardım dağıtımına katılmasını engelliyor." denildi.

Söz konusu dağıtım mekanizmasının, Filistinlilerin hayatlarını tehlikeye attığını, sıkıntılarını daha da artırdığı ve onları işgal güçlerinin yönettiği ve denetlediği bölgelerde toplanmaya zorladığı kaydedilen açıklamada, "İşgalci İsrail devleti, Filistinlilere baskı yapmak ve onları yerlerinden etmek için kasıtlı olarak açlığı silah olarak kullanıyor ve Gazze Şeridi'ne tüm geçişleri kapatmaya devam ediyor. 2 Mart'tan bu yana gıda başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından gönderilen insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'den, "üzerine düşen yasal ve ahlaki sorumluluğu üstlenmesi, İsrail ablukasına ve saldırılarına son verilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki geçişlerin derhal açılması için baskı yapılması" istendi.

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun son olarak bu sabah Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ndeki İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

UNRWA ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.