Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı - Son Dakika
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Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

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Filistinli gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi işgal ve satın alma planının Filistin halkının topraklarından sökülüp atılmasını hedefleyen bir savaş ilanı anlamına geldiğini belirtti.

11.02.2025 12:46
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Tüm grupları çatısı altında toplayan, Filistin İslami ve Ulusal Güçler Koalisyonu'na bağlı Takip Komitesi, Trump'ın 9 Şubat'ta Gazze'ye ilişkin söylediklerine yayımladığı bir açıklama ile cevap verdi.

"ARAP DÜNYASINDAN BİR POZİSYON ALINMASINI ZORUNLU KILMAKTADIR"

Açıklamada şu ifadeler yer verildi; "Trump'ın son açıklamaları, halkımıza karşı ABD Siyonizm ortaklığının gerçek yüzünü ortaya koyuyor, bu durum halkımızın Gazze Şeridi'nden sökülüp atılmasını hedefleyen yeni bir savaş ilanı anlamına geliyor. Bu açıklamalar, gelecek olan ABD yönetiminin niyetlerine yönelik tehlikeli bir işaret içerdiğini ve bu planların başarısızlığa uğratılması için kararlı bir uluslararası ve Arap dünyasından bir pozisyon alınmasını zorunlu kılmaktadır."

"FİLİSTİNLİLERİN YERİNDEN EDİLMESİNE YÖNELİK PROJE DURDURULMALI"

Komite, "27 Şubat'ta Mısır'ın ev sahipliğinde toplanacak olan Arap Zirvesi'nde bu cinayet planlarına karşı etkin ve önemli rol oynanması için işlevsel adımlar atılması" çağrısı yaptı. "Filistinlilerin herhangi bir siyasi veya insani formül veya kılıf altında bir yerlere yerleştirilmesi veya yerinden edilmesine yönelik herhangi bir projenin önünün kapatılması" gerektiğini vurgulayan Komite, yaptığı çağrıda Arap dünyasının İsrail'in işlediği suçların ifşa edilmesi için hukuki ve siyasi olarak uluslararası düzeyde derhal harekete geçilmesini istedi.

"GÖÇ ETTİRME YOK, YERİNDE SÖKÜLME YOK"

Filistin davasının toprakları üzerindeki direnişinin güçlendirilmesi ihtiyacına dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkının Gazze, Batı Şeria ve İsrail içindeki sabit duruşunun siyasi ve maddi olarak desteklenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Arap ülkelerinin, zorla göç ettirme planlarını uygulamaya ilişkin her türlü Amerikan baskısını reddetmelerinin önemine vurgu yapılan açıklamada, bu konuda herhangi bir müsamahanın "işgalin devam eden suçlarına doğrudan ortak olmak" anlamına geldiği hatırlatıldı. Açıklama, "Göç ettirme yok, yerinden sökülme yok, teslim olmak yok, Gazze dimdik ayakta kalacak ve Filistin tümden halkının olacaktır." ifadeleriyle son buldu.

Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump\'ın Gazze planı bir savaş ilanı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır, hiç bir halt edemez. Filistin direniştir! Filistin zaferdir! 23 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    emlakcidan başkan olursa gözü onun bunun toprağında olur 9 1 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hiç kimse canını sıkmasın, bu olay mazlumların yükselişiyle sonuçlanacak. firavun çocukları öldürmeye başlamıştı, bunun üzerine annesi Hz Musa'yı salıverdi. Firavun kaçtığı belayı sarayında buldu. Bu işler böyledir 6 0 Yanıtla
  • Feti Özay:
    benim yaptigim yorumu yayinla site..!!! 1 1 Yanıtla
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