Filistin'den Uluslararası Yaptırım Çağrısı

06.04.2026 22:43
Filistin hükümeti, İsrail'in yerleşim saldırılarına karşı uluslararası yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Filistin hükümeti, İsrail'in yasa dışı yerleşim politikaları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı derhal uluslararası yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Luban eş-Şarkiye ve Kusra köylerine yönelik düzenlediği "terörist saldırılar" kınandı.

Filistinlilere ait ev ve araçların yakılmasının "işgalci devlet (İsrail) tarafından organize edilen ve tekrarlanan bir suç olduğu ve organize terör yoluyla Filistinliler için düşmanca bir ortam oluşturmayı amaçladığı" ifade edildi.

Yerleşimci saldırılarının, "işgal yetkililerinin söz konusu milislere sağladığı koruma ve kolaylaştırma altında yürütüldüğü, yerleşimlerin genişletilmesi ve etnik temizlik planlarına hizmet ettiği" vurgulandı.

Uluslararası kamuoyuna yerleşimci saldırılarını "kınamayla yetinmeme ve acil uluslararası eylem" çağrısında bulunan Filistin hükümeti, "yerleşim faaliyetlerine karşı açık ve bağlayıcı yaptırımlar uygulanmasını ve yerleşimci milislerin uluslararası terör listelerine dahil edilmesini" istedi.

Filistin hükümeti, "uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve söz konusu suçların faillerinin yargılanması" çağrısını yineledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da işlenen suçların İsrail hükümeti tarafından desteklenen "sistematik bir politikanın" parçası olduğuna işaret eden Filistin hükümeti, pratik önlemlerin alınmamasının "bu suçların devamına zemin hazırladığı ve barışa ulaşma ihtimalini zayıflattığı" uyarısında bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus'un Luban eş-Şarkiyye ile Kusra köylerine gerçekleştirdiği saldırılarda 10 Filistinli yaralanmıştı.

İsrailli saldırganların Filistinlilere ait 2 evi ve 10 aracı kundakladığı, yaralanan Filistinlilerden ikisinin hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başladığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etmeler ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinde belirgin artış yaşanıyor

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbedenİsraillilerin saldırılarında en az 1100 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 5 Ocak'taki açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

